Евро подорожал на торгах в Минске
- 13.03.2019, 14:51
Белорусский рубль сдал к евро и российскому рублю.
На валютных торгах в Минске 13 марта евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс доллара снизился на Br0,0032 и составляет Br2,1349 за $1 (на торгах 12 марта - Br2,1381 за $1).
Евро подорожал на Br0,0022 до Br2,4108 за 1 евро (12 марта - Br2,4086 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0062 до Br3,2578 за 100 российских рублей (12 марта - Br3,2516 за 100 российских рублей).