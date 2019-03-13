Евро подорожал на торгах в Минске 13.03.2019, 14:51

Фото: charter97.org

Белорусский рубль сдал к евро и российскому рублю.

На валютных торгах в Минске 13 марта евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара снизился на Br0,0032 и составляет Br2,1349 за $1 (на торгах 12 марта - Br2,1381 за $1).

Евро подорожал на Br0,0022 до Br2,4108 за 1 евро (12 марта - Br2,4086 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0062 до Br3,2578 за 100 российских рублей (12 марта - Br3,2516 за 100 российских рублей).