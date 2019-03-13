Как работница «разводилась» с нанимателем из универсама «Заводской» 2 13.03.2019, 15:34

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Переговоры длились больше месяца.

История с увольнением члена профсоюза РЭП продавца Юлии Зуевой из ЗАО «Универсам Заводской» наконец-то закончилась: 28 февраля ее уволили по соглашению сторон и полностью рассчитали, пишет praca-by.info.

Юлия Зуева проработала четыре месяца в ЗАО «Универсам Заводской» (торговая марка «Рублевский» принадлежит ООО «Белинтерпродукт») на улице Нестерова в Минске. Условия работы женщину не устраивали, однако расстаться с нанимателем мирно ей не удалось.

Она вступила в профсоюз РЭП, с помощью которого через месяц все-таки уволилась из магазина.

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Юлия Зуева поблагодарила правового инспектора профсоюза РЭП Юрия Белякова и рассказала, что до сих пор бывшие коллеги не верят, что ей удалось через четыре месяца уволиться с работы со сравнительно небольшими усилиями: некоторые из ее коллег, по словам Юлии, не могут «развестись» с работодателем годами.

– Случай с Юлией Зуевой – уникальный. Обычно нанимателю хватает недели, чтобы понять, что работника лучше уволить. В нашем случае переговоры с универсамом «Заводской» шли более месяца. В результате магазин проверили прокуратура, санстанция, Департамент госинспекции труда. Поэтому еще раз повторим старое правило: если к вам пришел профсоюз РЭП – идите навстречу, чем упростите жизнь и профсоюзу, и себе, - прокомментировал дело Юлии Зуевой Юрий Беляков.