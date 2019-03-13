В Бресте «депутаты» испугались активистов 2 13.03.2019, 15:49

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Брестским активистам не дали выступить на заседании «совета депутатов».

Выступить на заседании местного «совета депутатов» не дали представителям Белорусской Социал-Демократической партии (Грамада) и активистам организации «За свой город!» В Бресте. Об этом «Радыё Рацыя» сообщил политик Игорь Масловский. Активисты хотели поднять тему киосков "Табак" в городе.

«Депутаты» быстро заслушали и почти единогласно в течение часа проголосовали по тринадцати вопросам.

- На сессию мы шли и готовились выступить, потому что мы несли от имени граждан проект для голосования «депутатов». К сожалению, наш вопрос не был включен в повестку дня. После окончания сессии я спросил об этом у исполняющего обязанности председателя. Он сказал, что наш «вопрос рассмотрен на президиуме, и уже дан ответ». Ответ мы еще не получили, но, я думаю, что мы будем его обжаловать, - рассказал Масловский.

Общественным деятелям также запретили вести видеосъемку. Поэтому им удалось снять на камеру только начало заседания.