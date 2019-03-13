Крупный бизнес признал Россию непригодной для инвестиций 13.03.2019, 15:59

1,648

У каждой второй компании в принципе нет планов вкладываться в развитие.

Крупный промышленный бизнес в России с нарастающим пессимизмом смотрит на перспективы экономики и не видит смысла в долгосрочных инвестициях в страну, пишет finanz.ru.

Практически каждое второе предприятие в производственном секторе (48%) в принципе не имеет долгосрочных планов по капитальным вложениям в развитие бизнеса, показало исследование Высшей школы экономики, подготовленное на основе опроса более 24 тысяч топ-менеджеров в промышленности.

Инвестировать «в долгую», развивая в проекты сроком больше 10 лет, способные дать максимальный мультипликативный эффект на экономику, готовы лишь 5% компаний.

Среди имеющих инвестиционные планы большинство - 37% - ориентируются на горизонт лишь до 2020 года. Еще 10% готовы вложиться на срок до 2025 года.

Настроения крупного бизнеса поступательно ухудшаются второй год подряд, и объявленные планы экономического рывка не смогли остановить этот процесс: почти 70% предпринимателей сообщили, что не ожидают улучшений условий для инвестиций; 10% заявили, что прогнозируют их дальнейшее ухудшение.

Растиражированное мнение о том, что инвестировать бизнесу мешают высокие ставки по кредитам, «излишне мифологизировано», говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

На этот фактор в ходе опроса указали 24% респондентов из обрабатывающей промышленности. А почти вдвое больше - 46% - назвали в качестве препятствия «неопределенность экономической ситуации».

«О каких инвестиционных или инновационных инициативах можно говорить, если почти половина предпринимателей, осуществляющих свой бизнес в обрабатывающей промышленности не очень понимают, что происходит в экономике, - рассуждает Остапкович. - Естественно, по этим причинам предприниматели боятся рисковать и сокращают горизонт стратегического экономического планирования своих предприятий, что в результате ведет к стагнации производства».

Между тем инвестиции жизненно необходимы промышленности, которая продолжает работать на ветхих и устаревающих мощностях.

Так, средний возраст оборудования на фабриках и заводах обрабатывающего сектора по итогам 2018 года составил 10 лет, средний возраст транспорта - 9 лет, причем последний показатель не изменился по сравнению с 2008 годом.

Падение рубля - на 18% за 2018 год - осложнило закупку оборудования по импорту: 52% участников опроса назвали в качестве препятствия для инвестиций «параметры курсовой политики в стране».

По данным ФТС, импорт машин и оборудования вырос всего на 1,1% в долларах, а в физическом выражении - поставки и вовсе сократились.

Но на стареющих основных фондах увеличить производительность труда практически невозможно, предупреждает Остапкович.

«Учитывая, что в настоящее время увеличение производительности труда является одним из главных факторов роста промышленности в частности и экономики в целом, необходимо срочно улучшать возрастную структуру основных фондов на большинстве отечественных промышленных предприятиях, за счет, пусть даже высокозатратного, инновационного и технологического прорыва, иначе выйти на среднемировые темпы роста экономики будет затруднительно», - заключает эксперт.