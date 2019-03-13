Опрос: Как выглядит тройка лидеров президентской гонки в Украине 2 13.03.2019, 16:10

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Было опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины.

Известный шоумен Владимир Зеленский занимает первое место в рейтинге кандидатов в президенты Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования группы SOCIS, пишет «Новое время».

За Зеленского готовы отдать свои голоса 27,7% избирателей, которые обязательно будут голосовать и определились со своим выбором.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко - 14,8%, лидера «Оппозиционной платформы За життя» Юрия Бойко - 9,6%, лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 8,2%, за Олега Ляшко - 4,8%.

Другие кандидаты набирают менее 3% голосов.

Общенациональное исследование проводилось с 5 по 10 марта 2019 среди населения Украины старше 18 лет методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Было опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность исследования 2,1%

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Если никто из кандидатов не получит более 3% голосов, то второй тур выборов состоится 21 апреля.