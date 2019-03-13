Главный инженер МЗКТ сидит в СИЗО почти четыре года 6 13.03.2019, 16:19

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Фото c cайта onliner.by

Еще в прошлом году Андрея Головача признали невиновным, но снова задержали.

Историю главного инженера Минского завода колесных тягачей СМИ рассказывали в июле прошлого года. На тот момент Андрей Головач находился в СИЗО три года. Его оправдали по части 3 статьи 430, но в зале суда арестовали, пишет onliner.by.

Следствие обвиняет Головача по все той же 430-й статье, но уже по другому эпизоду. При этом 5 мая 2019 года исполнится четыре года, как мужчина находится в следственном изоляторе. Генеральная прокуратура прокомментировала этот факт.

— Могу ответить, что основанием для избрания меры пресечения явилось два уголовных дела. По одному уголовному делу, рассмотренному ранее судом, был вынесен оправдательный приговор, — отметил начальник отдела гособвинения Генеральной прокуратуры Эльдар Сафаров. — На сегодняшний день мы проверяем его законность и обоснованность. По второму уголовному делу идет производство. Мера пресечения не противоречит предъявленному обвинению.

Сафаров объяснил, насколько долго могут держать человека в СИЗО.

— Порядок и сроки применения меры пресечения в виде заключения под стражу очень четко регламентированы законом, — объяснил он. — На стадии предварительного следствия — это полгода. Далее, на стадии судебного разбирательства, она продлевается в дальнейшем до года. Это лимит по уголовному делу. Если лицом совершено два и более преступлений, которые выявляются по объективным причинам не вместе, не в рамках производства по уголовному делу, что вполне может быть, то мера пресечения по каждому уголовному делу исчисляется автономно.

Парадокс ситуации в том, что даже если сейчас Андрея Головача признают виновным, то те три года и девять месяцев, которые он находился в СИЗО во время расследования и суда, по которому его оправдали, в срок засчитываться не будут.