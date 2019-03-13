Весенние танцы в кремлевской ловушке 2 Владимир Халип

13.03.2019, 16:21

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Фото: Михаил Светлов/Getty Images

Коньки уже не в моде.

Крутые парни из категории внезапных вождей предпочитают коня. Настоящего. Норовистого. Злого. Чтобы в нужный момент предстать перед электоратом во всей красе. Харизма – не орден и не спортивный кубок, который можно задвинуть куда-то в темный угол и надолго забыть. Она постоянно требует обновления. А потому хороший конь всегда кстати. Руководящий товарищ вздыбил лихого скакуна и на мгновение замер перед ошеломленной толпой. Такое не забывается. И для будущего монумента годится вполне. Путин это ухватил цепко, а потому идею с конем одобрил.

Однако здешнее высокое начальство такие нюансы не просекает и сохраняет упорно верность хоккею. А это – полный отстой. Можно, конечно, согнать на персональный матч солдат и школьников, приказать им реагировать бурно и радостно, но кого сегодня этим советским трюком удивишь?

В нашей процветающей стране всем давно известно, почему даже самый удачливый вратарь перед высочайшей шайбой совершенно беспомощен. И грандиозная минская лыжня, на которой обкомовские тяжеловесы услужливо уступают дорогу своему целеустремленному предводителю, вызывает только тоску.

А должна, по замыслу шустрых затейников, вызывать гордость и чувство безмерной благодарности правителю за право вблизи созерцать это бесподобное зрелище. Но такие бонусы даром не достаются. Над окаянной проблемой ломают головы прославленные имиджмейкеры, свои и чужие. В условиях, при которых рейтинг вождей некоего союзного государства в скорости падения состязается со сбитым бомбардировщиком, все средства хороши. А уж если подвернется какая-то подходящая дата, или праздник вроде Международного женского дня, просто грех упустить такую возможность.

Едва на горизонте замаячил Международный женский день, в Кремле сообразили мгновенно: особо охраняемый объект надо выводить в массы. И впаривать его электорату креативно и нагло. Подводная лодка, истребитель, рыбалка на таежной реке, полет с журавлями и случайная находка на морском дне греческих амфор – все это уже старательно отработано и принесло определенные дивиденды. Однако электорат все это видел и забыть не успел. По второму разу не клюнет – не та приманка.

А вот этюды с лошадьми не приедаются никогда. А потому приближенные долго не рассуждали. Взгромоздили профессионала-чекиста на лошадь. Окружили всадницами из полицейского конного полка. И под прицелом телекамер выпустили на затейливо украшенный манеж, над которым еще возвышалась какая-то загадочная штуковина с надписью «8 марта». Врубили на полную мощь фонограмму – «Подмосковные вечера». В ритме музыки двинулись всадницы вслед за своим предводителем. Зрелище – просто отпад.

Плакали поклонницы, созерцая на телеэкране знакомого до боли жокея на черном коне. Рыдал изумленный народ, потрясенный шествием всадниц на белых лошадках. Рейтинг рос неумолимо.

А что же союзник? Чем ответил на этот кремлевский вызов?

Танцы с ментами, офицеры, разливающие шампанское, чиновники и спортсменки, вальсирующие вокруг улыбчивого правителя – это уже банальность. Так резвиться можно было до известного всем ультиматума. А теперь не те времена. Конкуренту и лучшему другу ни в чем нельзя уступать. Стоит только слегка расслабиться и можно запросто угодить под копыта все тех же коней.

И наш «ответ Чемберлену» ждать себя не заставил. Все выглядело до крайности скромно. В обычной вроде бы телепередаче предстала придворная дама и всего лишь ответила на вопросы ведущего о том, как ей служится на новой должности в аппарате правителя. Ничего личного. Все постороннее мгновенно ушло в песок. И почти тотчас из тонких кружев кустарной работы начал вырисовываться светлый образ многомудрого начальника. Точнее, вождя.

Невозможно было не позавидовать гражданам этой цветущей страны, которую возглавил однажды такой уникальный человек. Оказалось, что о его достоинствах все эти годы просто никто не знал. А они просто неисчислимы. Все понятно: скромен до крайности. Великий спортсмен. Знаток экономики и всех прочих наук. Масштаб личности и масштаб мысли вообще потрясают. Приблизиться к этому уровню генерирования идей очень сложно и едва ли возможно. Мало того, так он еще вдобавок и гвозди забивает в каждый вопрос. Тезис, конечно, загадочный. Но сомневаться в подобных фактах не следует. В высочайших кругах и не такое случается.

Но самая главная заготовка была припасена к финалу. Откровение просто ошеломило. Оказывается, наш бренд - диктатура. Да кто бы сомневался!

Только понять невозможно, почему же тогда двадцать пять лет они стеснялись в этом признаться. А тех, кто вслух оглашал эту будто бы тайну, беззастенчиво увольняли с работы. И даже загоняли на нары. Однако времена непредсказуемо изменились. Денег на повседневные расходы катастрофически не хватает. И они уже намерены эту колхозно-холуйскую диктатуру подавать в качестве аттракции для туристов в расчете на небольшой, но весьма стабильный доход.

Зря они надеются, что при отмывании заскорузлой диктаторской репутации можно обойтись такими скромными средствами. И телереклама не выход. Тут позарез нужен матерый имиджмейкер. Или хотя бы тот завалящий лорд с его рекламной конторой, который в здешних придворных кругах уже засветился в прежние годы. Потребует больших денег? А нечего скупердяйничать. Обновленная репутация стоит дороже.

А впрочем, можно и не ввязываться во все эти новомодные игры с лошадьми, сомнительными аристократами и навязчивой телерекламой. Но в таком случае от главного фигуранта интеграционной суеты потребуется хотя бы один реальный поступок. Эффектный. Безоглядный. Запоминающийся надолго. Взойти, к примеру, на Джомолунгму. Или нырнуть в Марианскую впадину. А проще всего – уйти на покой.

Время не терпит. Уже почти объявлены выборы. А сезон падения диктатур наступает внезапно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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