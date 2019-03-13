Конгресс США вывернет карманы Путина 1 Евгений Платон, inforesist.org

13.03.2019, 16:29

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Палата представителей Конгресса США приняла четыре закона, осуждающие политику Кремля.

1. Конгрессмены возложили на режим Путина ответственность за убийство Бориса Немцова. Госсекретарь и глава Минфина США должны определить круг людей, причастных к преступлению, и внести их в «список Магнитского», заморозив их активы в США и закрыв им въезд.

2. Конгрессмены запретили государственным органам США сейчас и когда-либо юридически и/или фактически признавать Крым российским — «Политика Соединенных Штатов — не признавать претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством и его территориальными водами».

3. Третий принятый палатой закон — «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Конгрессмены обязали Национальную разведку, Госсекретаря и министра финансов США подготовить доклад о финансовом состоянии Путина.

Итог своей работы они должны представить в течение 180 дней. Отчет должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он использует, чтобы скрыть свои активы.

Усы Пескова уже отреагировали: «Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией».

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

4. Четвертый закон, Kremlin Act, представил демократ Раджа Кришнамурти. Документ требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России, а также изложены угрозы со стороны России для США и союзников по НАТО.

Разведка должна изучить, каким образом Москва создает поводы для разногласий между США и их союзниками. Время на предоставление отчетов — 90 дней.

Все законы конгрессмены поддержали подавляющим большинством голосов, и во время обсуждений не нашлось никого, выразившего альтернативную точку зрения и/или раскритиковавшего инициативы. Против проголосовал только один конгрессмен-республиканец.

Не отстает от США и Евросоюз. Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС, говорится во вчерашней резолюции Европарламента: «В нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера».

Причины следующие: аннексия Крыма, война в Украине, отравление Скрипалей, дезинформация, кибератаки, а также связи Кремля с крайне правыми и популистскими силами в ЕС.

«Северный поток — 2» упомянут отдельно: проект угрожает внутреннему рынку ЕС, поэтому должен быть остановлен.

В ответ, ВС РФ создают закрытый интернет, в котором не будет обмена с глобальным интернетом; вся информация будет храниться на серверах Минобороны. КНДРизация России практически завершена.

Тем временем российская полиция запретила раздавать шарики на митинге «За свободный интернет», сказав, что это беспилотники и для их использования нужна лицензия. В ответ, активисты начали регистрировать свои шарики на специальном сайте для регистрации беспилотных летательных аппаратов.

Это Россия 21-го века, детка.

Судя по всему, у России осталось два союзника: «Союзмультфильм», в поте лица кующий путинское сверх-оружие, и Росстат, рассказывающий «дорогим россиянам» как хорошо они живут.

Ура, товарищи!

Евгений Платон, inforesist.org