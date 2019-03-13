В Борисове продают сладости из «ДНР» 2 13.03.2019, 16:40

Иллюстрационное фото

В одном из универмагов Борисова продается печенье из непризнанной «Донецкой народной республики».

Один из покупателей борисовского универмага «Веста» обратил внимание на производителя, указанного на этикетке.

Журналист ex-press.by проверил, продают ли печенье, произведенное в оккупированном украинском городе.

Согласно этикетке, печенье произвели в Донецке на улице Кирова.

В самом магазине не видят ничего предосудительного в торговле такими сладостями. Товароведы отмечают, печенье качественное, а вот его происхождение их совсем не волнует:

— По этому вопросу логичнее обратиться к предприятию-поставщику. Оно указано на этикетке вместе с производителем.

В предприятии «Белвингрупп» по телефону затруднились ответить на вопросы журналистов. Однако там в курсе таких поставок на белорусский рынок и уже «принимают меры».

Сергей Тюшкевич, бизнесмен, владелец «Белвингрупп» рассказал журналистам «Белсата», что его фирма действительно с декабря 2018 года поставляет в Беларусь около пяти тонн печенья торговой марки «Карибы» (принадлежит ДП «Тор») ежемесячно.

Однако фирма имеет контракт с российской компанией и бизнесмен был очень удивлен, узнав, что печенье производилась в так называемой «ДНР». Тюшкевич назвал эту ситуацию «досадным недоразумением, которое мы, конечно, исправим».

— Существует представительство компании «Конти» в Российской Федерации. Это представительство и продает нам печенье. Я впервые от вас услышал, что оно производится в Донбассе.

— То есть вы работаете с Борисом Колесниковым?

— Мы с ним не знакомы. Я даже не знаю, кто там владелец и кого они поддерживают! Мы общались только с менеджером по экспорту.

— После того, что выяснилось, собираетесь ли вы отменить это сотрудничество?

— Естественно, мы отменим сотрудничество. К нам приходит много предложений — мол, продайте что-то в «ДНР». Но мы всегда отказывались. Мы в эти игры не играем. Наша задача — быть подальше от политики.