Зарядка для ума: помогите почтальону 13.03.2019, 16:54

Можно ли разнести приглашения в 16-этажном доме со странно работающим лифтом?

Вот вам простая задача, которую опубликовала русская служба BBC.

Удачи!

Загадка

В 16-этажном доме работает лифт, позволяющий смещаться с каждого этажа только на 3 или 5 этажей вверх или вниз (при условии, что соответствующий этаж имеется). Почтальону Печкину нужно лично под подпись разнести приглашения на выборы председателя жилищного кооператива всем жильцам.

Может ли он сделать это, пользуясь только лифтом, - и при этом посетить каждый этаж только один раз и в конце вернуться на первый этаж?

Ответ можно узнать здесь.