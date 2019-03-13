Европарламент принял срочный пакет мер из-за срыва голосования Brexit в Британии 13.03.2019, 17:01

Фото: ukrep.be

Европарламент принял специальные меры во множестве сфер.

Европарламент по инициативе Европейской комиссии принял пакет мер для смягчения последствий выхода Великобритании из ЕС без согласования, сообщил 13 марта официальный сайт Европарламента (перевод - «Гордон»).

Эти меры включают в себя правовые гарантии для студентов и преподавателей по программе обмена Erasmus в или из Великобритании, которые позволят им завершить учебу или работу за границей. ЕС также продолжил финансирование программ, направленных на установление трансграничных и межобщинных отношений в Ирландии и Северной Ирландии, действие положений о поддержании воздушных и автомобильных перевозок и разрешил рыболовным судам ЕС и Великобритании временно продолжать работать в водах ЕС и Великобритании.

Принятые решения дублируют уже существующие условия. Они ограничены во времени и приняты в одностороннем порядке ЕС. Некоторые из них приняты с условием, что Великобритания введет аналогичные меры.

Кроме того, Европарламент принял решение обеспечить гражданам ЕС в Великобритании и гражданам Великобритании в ЕС пособия по социальному обеспечению, установленные до Brexit.

23 июня 2016 года прошел референдум о выходе Великобритании из ЕС. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).

22 ноября 2018 года ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях.

25 ноября лидеры ЕС поддержали соглашение о Brexit. Документ должны были одобрить парламент Великобритании, Европарламент и парламенты всех государств – членов ЕС.

После того, как 15 января депутаты британского парламента не поддержали соглашение о выходе из ЕС, повысилась вероятность варианта Brexit по схеме no deal, то есть при несогласованности аспектов выхода стороны просто расстаются и будут решать все вопросы по мере их возникновения.

Переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил 4 февраля, что новых переговоров о выходе Великобритании быть не может.

11 марта 2019 года по итогам консультаций премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились об отсутствии пограничного контроля между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландией – членом ЕС, а также решили в ближайшее время начать переговоры по новому торговому соглашению, которое должно вступить в силу после Brexit.

12 марта Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе страны из Европейского союза.