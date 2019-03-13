«Если едете работать в Россию, помните об этом случае» 2 13.03.2019, 17:12

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Евгений Недобуга (в центре)

Рабочий из Беларуси погиб в РФ, из Пермского края пришло в суд три документа с совершенно разными версиями случившегося.

Речичанин Евгений Недобуга вступил в профсоюз РЭП не для защиты себя самого – он добивается справедливости в деле его сына, погибшего «на заработках» в России, пишет praca-by.info.

Сын, Алексей Недобуга, работал мастером строительно-монтажных работ в буровой компании «Дельта» на Уралкалии; погиб в аварии: по пути на работу служебный автомобиль попал в ДТП, из пяти рабочих погибли трое.

С помощью профсоюза РЭП Евгений Недобуга хочет доказать в суде, что наниматель виноват в гибели его сына.

Его интересы представляет правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Чтобы разобраться в степени виновности, судья приобщила к материалам дела заключение Государственной комиссии Пермского края о расследовании гибели рабочих.

Но эти документы вызвали недоумение. Заключений в материалах дела оказалось целых три (одно – от отца погибшего, другое – от нанимателя); заключения равнозначны по юридической силе, но все – датированы разными числами и содержат разную информацию. То есть, каждое заключение противоречит двум остальным, и совершенно не понятно, каким документом руководствоваться суду.

Судья отправила в Пермь предписание на допрос главы комиссии, чтобы выяснить, какой из документов действителен.

Член Совета РЭП Андрей Стрижак пояснил, что Гомельское отделение РЭП впервые столкнулось с ситуацией, когда фактически у каждой из сторон есть свой образец документа, который противоречит остальным:

– Tеперь в суде объявлен перерыв, и мы вынуждены ждать до июня: Пермский край – это далеко.

Профсоюзный активист считает, что если человек едет работать в Россию, то восстановить справедливость бывает очень сложно:

– Когда вы работаете в России, имейте это в виду: если произойдет несчастный случай – вряд ли вы что-то докажете. Об этом свидетельствуют три противоречащих друг другу документа, выданных государственным органом.