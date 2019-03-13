Суд над Манафортом: вынесение приговора 13.03.2019, 17:01

1,006

Пол Манафорт

Фото: AP

По другому делу бывший глава предвыборного штаба Трампа уже приговорен к 47 месяцам тюремного заключения.

Бывшему руководителю предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту в федеральном суде Вашингтона будет в среду вынесен приговор по двум обвинениям в заговоре, сообщает «Голос Америки».

Судья Эми Берман Джексон, возможно, приговоритМанафорта к 10 годам тюремного заключения.

На прошлой неделе другой федеральный судья приговорил Манафорта к 47 месяцам лишения свободы за мошенничество в налоговой и банковской сферах.

Судье Джексон предстоит решить, должен ли Манафорт одновременно отбывать оба срока, или наказание по новому обвинению начнется после того, как закончится срок тюремного заключения по первому делу.

В прошлом году Джексон приговорила Манафорта к тюремному заключению по обвинению в подлоге и оказании давления на свидетелей, отменив решение о домашнем аресте.

Настоящий судебный процесс – составная часть действий, связанных с расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Напомним, что расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Обвинения в адрес Манафорта связаны, однако, не с его работой в предвыборном штабе Трампа, а с лоббированием интересов пророссийской политической партии в Украине.

В соглашении, заключенном со спецпрокурором Мюллером, Манафорт признал свою вину, обязавшись сотрудничать со следствием, однако судья Джексон постановила, что он нарушил условия соглашения и что имел место обман следователей.