В Минске задержали руководителя известной компании «Чистый свет» 13 13.03.2019, 17:45

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Изъяты сервера и техника.

Новости из мира чистоты. Как сообщил источник onliner.by, на прошлой неделе в среду при попытке дачи взятки был задержан директор компании «Чистый свет».

«Вечером того же дня забрали еще несколько его замов. Утром четверга замов отпустили, кроме одного. На предприятии изъяли серверы и компьютерную технику. В понедельник технику вернули, приступили к выемке документов. Взятка кому — неизвестно, но, вероятно, в какую-то госструктуру», — уточнил осведомленный человек. Информацию о громком задержании подтвердили в Следственном комитете.

— Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Чистый свет плюс». Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь — «Дача взятки». Он обвиняется в даче взятки должностным лицам за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, проводится расследование, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В самой компании комментировать ситуацию отказались.

ООО «Чистый свет плюс» хорошо известно минчанам: компания занимается комплексным обслуживанием и ремонтом зданий. Но больше всего сотрудники примелькались на поприще уборки: клининговые услуги организация оказывает многим предприятиям, в том числе не отказалась и от уборки подъездов жилых домов, когда такая возможность появилась.