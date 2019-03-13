10 причин не уважать эту власть 5 Валерий Рашкин, «Эхо Москвы»

13.03.2019, 17:53

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Список постоянно дополняется.

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении голосами «Единой России» приняла очередной антидемократический закон о наказании граждан за выражение неуважения к власти. Тем самым эта власть лишь добавляет причин ее не уважать. Вот 10 самых явных из них.

1. Повышение возраста выхода на пенсию. Без суда и следствия «приговорили» весь народ к пяти годам обязательных работ. Сказали, мол, средняя продолжительность жизни стала более 70 лет, но не уточнили, что это статистический прогноз для тех, кто только что родился.

О том, что по данным Росстата хоть за 2006, хоть за 2014 год более половины мужчин умирает в возрасте до 65 лет, власть также деликатно умолчала.

2. Разгром системы бесплатного здравоохранения. Для того чтобы граждане России действительно стали жить дольше, необходимо обеспечить всеобщую доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Вместо этого власть с 2012 по 2018 год ликвидировала 1000 больничных организаций и сократила число больничных коек без малого на 165 тыс. шт.

Резко упала доступность медицины как в сельской местности, так и в крупных городах, даже в Москве, в который целый ряд районов остался без больниц. Соответственно, растет как смертность больных на дому, так и внутрибольничная летальность из-за несвоевременного обращения за медпомощью, очередей, переполненности и т.д.

КПРФ заранее предупреждала руководство страны о чудовищных последствиях такой «оптимизации» системы здравоохранения. Спустя годы власти якобы спохватились, но никто массово восстанавливать закрытые больницы, само собой, не кинулся.

3. Тотальная коррупция. В 2015-2018 годах ущерб от раскрытых коррупционных преступлений превысил 200 млрд рублей. В 2017 году Счетная палата выявила нарушения более чем на 1,5 трлн рублей. Я убежден, что объективная всеобъемлющая проверка установила бы, что разворовывается, как минимум, добрая половина бюджета страны.

Но вводить в соответствие со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников, у которых фактические расходы превышают официально задекларированные расходы, а также конфискацию имущества как меру наказания власть отказывается, как и запрещать зарубежную недвижимость. Она лучше будет экономить на пенсионерах и других социально незащищенных категориях наших граждан.

4. Чудовищное социальное расслоение. За чертой бедности, согласно официальной статистике, сегодня находится почти 20 млн наших граждан. Это совершенно нищие люди. Всего же бедных в России больше половины страны. Их доходы не превышают 25 тыс. рублей.

На этом фоне многомиллиардные премии топ-менеджменту госкорпораций растут вопреки срыву выполнения поставленных страной перед ними социальных задач. Многие годы тот же Газпром не может газифицировать село, провести, как обещалось, газ в каждый дом.

5. Повышение налогов и сборов. Власть повысила НДС до 20%, налоги на имущество и землю, ввела налог на самозанятых, экологический сбор, хочет ввести т.н. налоги на огород и на безработных, обсуждает повышение НДФЛ до 15% и т.д. Зато в 2019 году уже можно безнаказанно собирать валежник в лесу.

Разумеется власть против введения прогрессивной шкалы налогообложения, мы же не какая-нибудь Германия, Великобритания, Сингапур, Австрия или Китай где необлагаемый налогом минимум составляет от 600 тысяч до миллиона с лишним рублей в год, а для сверхбогатых – достаточно высокая ставка НДФЛ (вплоть до 45%).

Зато у нас взносы в Пенсионный фонд те же топ-менеджеры госкорпораций платят меньше остальных. При зарплате более 1,021 млн рублей применяется ставка в не 22%, а 10% от всего, что выше указанной суммы. Богатые же не должны перечислять в бюджет ПФР больше, чем они потом получат. Вот бедные, по логике власти, – должны.

6. Безудержный рост цен и тарифов. С завидной стабильностью повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Власть ввела поборы на капремонт в специальные фонды и игнорирует тот факт, что управляющие компании продолжают собирать с граждан абсолютно те же суммы, изменив только в квитанциях «капитальный» на «текущий» ремонт.

Растут цены и на продукты питания. Чтобы это было незаметно, в магазинах появились яйца по 9 штук в упаковке, бутылки и пакеты молока по 900 и 800 мл, сливочное масло по 180 г и т.п. Власть с героическим видом притормозила на мгновение рост цен на бензин и солярку, которые росли независимо от динамики мировых цен на энергоносители. Главное не вспоминать при этом, сколько стоит литр топлива в других добывающих странах: Сирии (24,5 руб.), Иране (20,5 руб.), Туркмении (16 руб.) и Венесуэле (0,5 руб.).

7. Кредитная кабала. Совокупная задолженность граждан по кредитам превысила 15 трлн рублей и продолжает неуклонно расти. По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), только в январе текущего года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд руб.

Доля заемщиков с пятью и более действующими кредитами в первой половине 2018 года увеличилась до рекордного уровня в 5,62% от общего числа заемщиков. Увеличение наблюдается уже третий год подряд.

От нищеты и безысходности граждане попадают в сети микрофинансовых организаций, у которых проценты достигают космических величин. ЦБ официально «ограничивает» ставку на уровне 388%.

При этом власть отказывается объявить кредитную амнистию и законодательно ограничить ставки по кредитам в каких-то разумных пределах.

8. Подрыв главных демократических институтов: выборов и референдума. Власть может внаглую отнять победу у коммунистов в Приморье, и никто ни за что не понесет никакой ответственности.

Может с помощью муниципального фильтра вообще не допустить сильнейших оппозиционных кандидатов до выборов. И при этом заявлять, что «никто ничего не делает» для решения проблемы необоснованной фильтрации, игнорируя сразу три законопроекта КПРФ: о полной отмене муниципального фильтра, о его неприменении для парламентских фракций и политических сил, преодолевших проходной барьер, и о возможности муниципальных депутатов давать подписи за любое количество кандидатов (что кстати никак не помешает отсечь всякие общественно опасные элементы, против которых фильтр якобы и был введен).

А еще власть может свести на нет механизмы наблюдения и общественного контроля за электоральным процессом и, в особенности, подсчетом голосов. Например, ввести электронное голосование на выборах в МГД.

Это такая же электоральная брешь как и голосование по месту нахождения, которая оценивается в 6 млн голосов, но наталкивается на вопиющее бездействие правоохранительных органов (даже в ситуации, когда, например, на УИК № 2304 Обручевского района Москвы в Реестре избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, были обнаружены 57 лиц, которых не было в списке избирателей этой УИК. В частности, без сведений о месте регистрации либо из ХМАО, Ивановской области, другого района Москвы и пр.).

Соответствующий законопроект об электронном голосовании уже внесен. Но в таком случае проще сразу принять закон о том, что на столичных выборах побеждает «Единая Россия» и «независимые» кандидаты от мэрии Москвы. И то честнее будет.

Об организованных властью, повысившей пенсионной возраст, региональных подгруппах, которые параллельно КПРФ инициировали референдум против его повышения только для того, чтобы помешать реальному плебисциту, и говорить не приходится. Когда эту власть интересовало мнение народа?

9. Поруганная законность. Когда очередные арашуковы садятся за решетку не за создание преступного сообщества, заказные убийства, махинации на выборах, подделку документов и другие преступления, не в результате депутатских запросов оппозиционных парламентариев, а из-за внутриэлитного конфликта, – это конец. Конец правового государства.

Выходит, вопрос об уголовном преследовании может решаться вне зависимости от совершения преступления. С одной стороны, общеизвестные преступники могут спокойно оставаться на свободе, а с другой, слишком активного оппозиционного депутата могут осудить практически на ровном месте (как моего коллегу Владимира Бессонова).

10. Уничтожение свободы слова и информации. Те СМИ, которые будут писать об этих 10 причинах не уважать власть, рискуют быть наказаны за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Такой законопроект сегодня также был принят в третьем чтении.

Вы спросите, что здесь недостоверного? Ну, как же! Например, пенсионная реформа затевалась не чтобы кинуть простых работяг, а для повышения пенсий и обеспечения стабильности пенсионной системы. Неужели непонятно?

Все, что я тут наговорил, само собой, создает угрозу массового нарушения общественного порядка: люди, также не уважающие эту власть, могут выйти на улицу и начать протестовать против произвола и беззакония. Или, еще чего, потребуют ответственности власти за оскорбление граждан.

Так что, граждане журналисты, лучше не рискуйте.

Валерий Рашкин, «Эхо Москвы»