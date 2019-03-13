Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов используют новый метод работы 5 13.03.2019, 18:03

Тренер и подопечная ценят друг друга, что положительно сказывается на выступлениях белоруски.

Арина Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов являются чуть не самой яркой связкой в женском туре. Подсказки коуча не только удивляют необычностью подачи, но и поражают эффективностью, пишет «Трибуна».

Соболенко могла проиграть уже в первом матче сезона. Все шло к поражению, но вмешался Турсунов

Тренер и подопечная ценят друг друга, что положительно сказывается на выступлениях белоруски. В 2019 году Соболенко выиграла первый турнир сезона в китайском Шэньчжэне и впервые в карьере оказалась в топ-10 мирового рейтинга.

Также заметно, что Арина прибавила в игровых компонентах. «Раньше я просто лупила по мячу. Он объяснил мне, что не нужно каждый мяч пробивать изо всех сил. Мы вообще над всеми аспектами игры работаем. Я много в чем прибавила и очень этому рада», – признает заслуги коуча Соболенко.

Пожалуй, главной сложностью в работе дуэта являются непростые характеры обоих. «Конечно, меня ругают, и я стараюсь быть сдержанней, но пока как-то не работает. Надеюсь, в новом сезоне будет легче», – обнадеживала в начале года белоруска. Иногда характеры схлестываются прямо во время матчей. «Когда вышел тренер, он сказал, что ему нечего сказать. Что когда я хочу играть, я играю, когда не хочу – не играю. И я просто пошла и захотела играть», – описала Арина паузу на одном из матчей в Санкт-Петербурге. Однако, как оказалось, это не предел. В среду Турсунов явил миру новый метод коучинга в теннисе.

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Турнир в Индиан-Уэллсе, с которого стартовала американская серия, для белоруски начался успешно. Первый раунд Арина пропускала благодаря высокому посеву. В двух следующих поединках Соболенко прошла Айлу Томлянович (6:3, 4:6, 6:0) и Лесю Цуренко (6:2, 7:5). В 1/8 финала белоруска встретилась с восьмой ракеткой мира Анжелик Кербер. «Я никогда не играла против Кербер, и сегодня вечером поговорю об этом с Дмитрием Турсуновым. Она великий игрок, и, конечно, это будет непростой матч. Посмотрим. Мне нравится играть против всех ... и не важно, против кого конкретно», – предвкушала встречу Соболенко.

Матч против немки начался для Арины с катастрофы: из десяти стартовых геймов она взяла только два. В это время Турсунов с каменным лицом сидел на трибунах и даже не хлопал после редких успешных действий подопечной.

При счете 1:6, 1:2 теннисистка позвала на корт Турсунова – и представление началось…

– Ты можешь меня поддержать, нет? – поинтересовалась Соболенко.

– Нет, – ответил Турсунов.

Мизансцена продолжалась ровно 30 секунд, после чего тренер побежал обратно.

Парадоксально, но невербальное воздействие дало плоды. Соболенко начала уверенно брать свою подачу и один раз сделала брейк – этого хватило, чтобы взять второй сет 6:4.

В заключительной партии Арина вела 4:1. Казалось, все идет к победе и выходу в четвертьфинал Индиан-Уэллса. Но вновь началось неладное: то ли Соболенко расслабилась, то ли Кербер включила свой лучший теннис и взяла четыре гейма кряду. Счет 4:5 и Арина вновь вызывает к тренеру. На этот раз просьбы теннисистки были услышаны Турсуновым. Нехотя, он все-таки дал несколько наставлений.

Но, как оказалось, невербальное общение действует на Соболенко все же лучше. Кербер выиграла следующий гейм, доведя матч до победного конца – 6:1, 4:6, 6:4.

Однако борьба для Арины в Индиан-Уэллсе пока не закончена. В ночь со среды на четверг она вместе с бельгийкой Элизой Мертенс проведет четвертьфинальный матч парного разряда. Соперницы – американки Эйжа Мухаммад и Кейтлин Кристиан.