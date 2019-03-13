Дожить до 100 лет: продукты, традиции и привычки 6 13.03.2019, 18:05

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Научные исследования свидетельствуют, что причина долгой жизни лишь на 25% заложена в генах.

Оставшиеся 75% обусловлены условиями и образом жизни. По этой причине в течение нескольких лет путешественник Дэн Бюттнер и его команда изучали "голубые зоны" мира — места с самым большим количеством долгожителей, сообщает healthinfo.ua.

Регион Барбаджа на острове Сардиния в Италии, Окинава в Японии, община Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никоя в Коста-Рике — в каждом из этих уголков земли существуют свои особенные рецепты, благодаря которым их жители чаще доживают до 100 лет и гораздо реже болеют. Команда Дэна Бюттнера брала интервью у звезд долгожительства, задавая вопросы о том, что они делают каждый день, что едят на ужин, насколько они общительны и какие делают упражнения. Подборка из основных выводов книги "Голубые зоны":

Вдумчиво едят

Бюттнер делает акцент на том, что еда в уголках миpa, населенных долгожителями, не стала обычным процессом. В данных областях выращивание продуктов, пригoтoвлeниe, сервировка и прочие процессы, связанные c обработкой и подачей еды, напоминают особого рода ритуал, который следует выполнять каждый день и который приносит некую связность мыcли и гармонию в их существование. Ежедневная семейная трапеза для большинства долгожителей является традицией, которую не принято нарушать.

Дорожат близкими

Долгожители, как выяснилось, крайне привязаны к семье. Дети постоянно навещают своих родителей, а в большинстве своем живут вместе с ними. Такие старики меньше хандрят, чувствуют себя любимыми и окруженными заботой, не страдают от одиночества, из-за чего меньше подвержены заболеваниям и стрессу, питаются более здоровой пищей, дольше пребывают в ясном уме, и с ними реже происходят серьезные несчастные случаи.

Никогда не пробовали фастфуд

Большинство долгожителей никак не соприкасаются с "прелестями" западного мира и оберегают свою культуру от нездоровой пищи. Они никогда не едят технологически переработанные продукты и имеют очень слабое представление, что такое кока-кола и гамбургер.

Знают, для чего oни просыпаются каждое новое утро

Жители Окинавы называют ее ikigai ("икигай"), а обитатели полуострова Никоя — plan de vida ("план жизни"). В обоих случаях это переводится как "для чего я встаю по утрам". Во всех "голубых зонах" люди понимают, ради чего живут, причем это касается не только работы. Согласно исследованиям, твердое убеждение, что жизнь имеет смысл, увеличивает ее вероятную продолжительность примерно на семь лет.

Не едят мяса

От мяса в "голубых зонах" отказались вынужденно, едят его лишь по особым случаям, так как оно им попросту не по карману. Мясо в этих местах традиционно готовят только по праздникам и едят маленькими порциями.

Не изнуряют себя спортивными нагрузками

Люди из "голубых зон" не бегают марафоны и не ходят в спортзалы. Они просто много ходят пешком, работают в огороде, увлечены садоводством и другой легкой физической активностью, которая сопутствует их жизни. Мужчины-долгожители из Сардинии большую часть жизни работали пастухами, и им приходилось проходить большие дистанции пешком. Жители Окинавы каждый день трудятся в огороде. Население Лома-Линда мало пользуется транспортом и ходит пешком.

Уходят из-за стола немного голодными

На Окинаве долгожители следуют принципу "хара-хати-бу", не наедаясь досыта и всегда оставаясь чуть-чуть голодными. Они улавливают тонкую разницу между "не быть голодным" и "наесться" и никогда не переедают, да и вообще не возводят саму пищу в культ, как привыкли это делать мы.