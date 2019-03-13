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Европарламент: Россия – главный источник дезинформации в Европе

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  • 13.03.2019, 18:15
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В ЕС осудили все агрессивные действия России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Европейский парламент в среду принял резолюцию, которая признает Россию главным источником дезинформации в Европе, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Документ одобрили 489 голосами, против выступили 148 депутатов, 30 воздержались, сообщает пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

Европарламент решительно осудил все агрессивные действия России, Китая, Ирана и Северной Кореи, "которые стремятся подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран Восточного партнерства".

Учитывая последние усилия ЕС по противодействию вражеской пропаганде третьих стран, депутаты Европарламента призывают государства-члены рассмотреть разработку надежной правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне, для преодоления гибридных угроз.

В резолюции депутаты призывают "повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".

Депутаты Европарламента призывают ЕС расширить свою оперативную группа по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force), созданную в 2015 году, в полноценную структуру в рамках Европейской службы внешних действий, чтобы решить проблему с вражеской пропагандой России.


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