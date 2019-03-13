Российский банк отключили от международных платежных систем из-за Мадуро 7 13.03.2019, 18:34

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Visa и Mastercard больше не работают с «Еврофинанс Моснарбанком».

Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под американские санкции «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и в России, включая ограничение в приеме карт в устройствах банка, говорится в сообщении кредитной организации.

«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), начиная с 12 марта 2019 года платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и блокировку карт Visa и Mastercard компанией ЗАО ПЦ «Картстандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и Mastercard в устройствах банка», - отмечается в сообщении.

Карты Visa в ближайшее время будут заменены на карты российской платежной системы «Мир», подчеркнули в кредитной организации, передает ТАСС.

«Еврофинанс Моснарбанк» на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., по 25% плюс 1 акцией владеют Газпромбанк (и его «дочка» «Новфинтех") и ВТБ (и его иностранным структурам VTB Bank и ITC Consultants).

11 марта США включили российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк» в санкционный список США из-за ситуации в Венесуэле. Банк обвиняют в поддержке режима диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису, «от которых страдает народ Венесуэлы».

12 марта стало известно, что ВТБ передаст свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу. При этом глава ВТБ Андрей Костин еще до введения американских санкций заявлял о планах ВТБ выйти из капитала банка.

«Еврофинанс Моснарбанк» занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.