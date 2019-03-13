Белорусы купят нефтепровод для поставок топлива из РФ в Украину 1 13.03.2019, 18:47

1,130

Белорусский «Нефтебитумный завод» хочет получить контроль над «ПрикарпатЗападтранс».

Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", намерено получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс", эксплуатирующее участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", передает interfax.by.

Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 14 марта, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", "Нефтебитумный завод" просит одобрить покупку свыше 50% в "ПрикарпатЗападтранс".

"Нефтебитумный завод" был в числе претендентов на покупку госпакета акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", конкурс по которому был признан в декабре 2018 года несостоявшимся.

Как сообщалось, собственником швейцарской International Trading Partners AG, которая в феврале 2016 года купила "ПрикарпатЗападтранс" у "Транснефти", указан гражданин Германии Анатолий Шеффер.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей А.Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика). Срок действия договора составляет 10 лет (с 1 января 2018 года) с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно. Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок дизельного топлива.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Прокачка нефтепродуктов по украинскому нефтеродуктопроводу не осуществлялась в течение двух лет до момента продажи в связи с судебными разбирательствами в Украине относительно принадлежности участка и продукта в трубе.

Чистая прибыль "ПрикарпатЗападтранс" в 2017 году сократилась в 42,4 раза (на 145,4 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 3,5 млн грн, тогда как выручка увеличилась в 2,1 раза (на 136,3 млн грн) - до 262 млн грн.

Как ранее сообщалось, у ITC есть десятилетний контракт на поставку дизеля от “Роснефти” на сумму до $50 млрд. При этом соглашение не предусматривает поставок топлива в Украину от кого-то другого, кроме как от российской госкомпании Игоря Сечина. Последний - давний друг президента РФ Владимира Путина, кума Виктора Медведчука.

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком, утверждают “Наші Гроші”.

Его компания ООО “Глуско Украина” стала одним из крупнейших импортеров сжиженного газа щитовидной железы России и развивает на месте АЗС ТНК собственную сеть заправок под ТМ “Глуск”. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.