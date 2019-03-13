Мэй заявила, что будет голосовать против «жесткого» Brexit 1 13.03.2019, 19:01

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер-министр Великобритании заявила, что хочет выйти из ЕС с соглашением.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что хочет выйти из ЕС с соглашением, поэтому будет голосовать против "жесткого" Brexit.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

"Я хочу, чтобы Великобритания оставила Европейский Союз с хорошей сделкой, я считаю, что у нас такая есть", - сказала премьер.

Ранее, правительство опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без соглашения.

Парламент Великобритании проголосовал против сделки об условиях выхода из Европейского Союза.

В связи с очередным поражением британский премьер Тереза Мэй вынесет на голосование предложение о "жестком" Brexit (без сделки).

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.