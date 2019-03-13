Сколько денег у Путина? 3 Антон Орехъ

13.03.2019, 19:07

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Антон Орехъ

Нет в России такой вещи, которая была бы недоступна президенту.

Дорогие дяди Сэмы! Чтобы ответить на вопрос о богатстве Путина не нужно чего-то искать полгода. И начальник американской разведки здесь вообще ни при чем. Бюджет России на 2019 год составляет 15,5 триллионов рублей – это доходы. Расходы на 800 миллиардов больше. Вот это и есть размер богатства Путина! И доходы – его и расходы – тоже его. Он является фактическим владельцем каждого гектара земли и каждой фабрики или завода. Потому что если будет на то его воля, этот завод или этот гектар поменяет собственника или изменит свое назначение.

Нет в России такой вещи, которая была бы недоступна президенту. Самолеты, машины, золото, бриллианты – всё, что хочешь, всё, что физически существует в нашей стране – да и не только в нашей. Маленький Володя в своем не очень зажиточном детстве не имел возможности столько играть в солдатиков и войнушку, а сейчас у него такая возможность имеется!

Посмотрите и послушайте с каким интересом, с каким восторгом и каким знанием дела он рассказывает о передовых военных разработках! В которые будут вложены многие миллиарды! Ни один самый богатый человек на земле не мог бы позволить себе потратить столько денег на эти ракеты – а Путин может! Потому что он лично этого захотел и без его решения ничего этого не было бы.

Ему надоело ездить на «мерседесе» с флажком и он захотел кататься на как бы русской машине. Миллиардер может купить какой угодно «роллс-ройс» или «майбах», а для Путина придумали целый проект «Кортеж». По разным оценкам в проект вложили 12-15 миллиардов рублей. Никакой «роллс-ройс» столько не стоит. Даже арабские владыки не тратят столько на автомобили, которых у них десятки. А Путину сделали один. Да, потом несколько сотен похожих машин продадут и нашим богачам, но все затевалось ради единственного автомобиля. Перечислять бесчисленные бонусы, которые дает Путину его президентский пост бессмысленно, потому что мы и до утра их все не перечислим.

И не нужны ему никакие тайные счета ни в какой Швейцарии. Потому что не планирует он выходить на пенсию и жить на эти деньги – это чушь полная. Путин легко может прожить остаток жизни вообще ни разу не взяв в руки банкноты или банковскую карточку. Он живет в мире, где персонально для него все бесплатно и в неограниченном количестве. И нет ничего смешнее, чем зарплата Президента Российской Федерации, которая формально у Путина тоже есть. И размер этой зарплаты в 340 тысяч рублей в месяц – это действительно хорошая шутка.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»