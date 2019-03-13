Европарламент предложил назначить спецпредставителя ЕС по Украине 1 13.03.2019, 19:45

Спецпредставитель по Украине будет заниматься в первую очередь темой Крыма и Донбасса.

13 марта на пленарной сессии Европейского парламента в среду в Страсбурге принята резолюция с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине, пишет "Интерфакс-Украина".

Спецпредставитель будет заниматься в первую очередь тематикой Крыма и Донбасса.

В резолюции говорится, что спецпредставитель будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", проблемами реализации минских соглашений, снижением напряженности в районе Азовского моря и защитой прав "перемещенных в собственной стране лиц".

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. На заседании подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске достигли договоренности ввести бессрочный режим тишины с полуночи 8 марта.