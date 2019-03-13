Топ-8 автомобилей для начинающих водителей 1 13.03.2019, 19:55

Эти авто подходят для новичков как по цене, так и по иным, не менее важным характеристикам.

Эксперты ресурса Autoblog определили восьмерку новых автомоделей, которые лучше прочих подходят начинающим водителям - как по цене, так и по иным, не менее важным характеристикам, передает interfax.by.

Honda Fit

Среди достоинств этой модели - вместительные салон и багажное отделение, хорошие показатели топливной экономичности и достаточно богатое оснощение даже в базовой версии.

Kia Niro

Гибридный компактный кроссовер отличают габариты, комфортные для парковки в городских условиях, сдержанные аппетиты по потреблению топлива, просторный, в сравнении с многими "одноклассниками", салон.

Kia Soul

Автомобиль привлекает внимание спортивными чертами в облике. Среди его плюсов - просторный салон, хороший набор оборудования в стандартной модификации.

Fiat 500 Abarth Cabrio

Главные достоинства Fiat 500 Abarth Cabrio - броский привлекательный дизайн и мощный силовой агрегат.

Honda Insight

По мнению экспертов - лучший вариант гибридного авто для новичков. Среди плюсов - низкий уровень расхода топлива и хорошая оснащенность.

Mazda 3

Mazda 3 отличает, в числе прочего, великолепный дизайн и высокое качество отделки.

Nissan Frontier

Два неоспоримых преимущества Nissan Frontier, по мнению Autoblog, - доступная цена и высокая надежность.

Subaru Crosstrek

Вариант для любителей отдыха на природе - полноприводный, с большим дорожным просветом, вместительным багажником и хорошим уровнем оснащенности.