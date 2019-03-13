Беларусь подумает, что делать с новыми Boeing 737 MAX 1 13.03.2019, 20:06

Ранее «Белавиа» заказала четыре авиалайнера Boeing 737 MAX на условиях лизинга.

Вопрос о том, эксплуатировать ли самолеты Boeing 737 MAX в Беларуси, решится после снятия всех вопросов безопасности модели со стороны Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, пишет БелТА. Он уточнил, что сейчас воздушные суда этой модели в Беларуси не эксплуатируются.

Директивы летной пригодности, выпущенные FAA и EASA, введены в действие и в гражданской авиации Беларуси. По словам Артема Сикорского, Департамент по авиации подготовил запросы к Федеральной авиационной администрации США по вопросам безопасности самолетов Boeing 737 МАХ.

Между тем, Европейское агентство по безопасности полетов 12 марта приостановило полеты самолетов Boeing 737 MAX, чтобы «обеспечить безопасность пассажиров». Это связано с крушением соответствующего авиалайнера в Эфиопии.

Однако в Федеральной авиационной администрации США заявили, что их анализ не выявил никаких системных проблем касательно Boeing 737 MAX, которые бы стали основанием для отказа от полетов.

В Беларуси самолеты Boeing 737 MAX не используются, но 17 июля 2018 года авиакомпания «Белавиа» объявила о заказе четырех авиалайнеров этой модели. Поставка новых самолетов в Минск запланирована на 2019-2020 годы. Первый авиалайнер ожидается в мае.

За последние пять месяцев случились уже две катастрофы с Boeing 737 MAX 8.