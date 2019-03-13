Бунт водителей троллейбусов: «Минсктранс» хочет «замять» скандал? 12 13.03.2019, 20:18

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фото: tut.by

Водителей, которые подписали петицию о проблемах общественного транспорта, заставляют отозвать свою подпись.

Недавно на сайте petitions.by объявили сбор подписей под обращением об опасности общественного транспорта в Минске.

Водители общественного транспорта и пассажиры обращали внимание на проблемы работы «Минсктранса». Автобусы и троллейбусы нередко выходят на линию с неисправностями, плохо работают дворники, фары, спидометры и много еще чего. Заявители утверждают: факты неисправностей и нарушений просто игнорируются начальством. Кроме того, среди сотрудников автопарков провели аттестацию, пользы которая не дала, пишет nn.by.

Также в петиции сказано о проблемах с отдыхом водителей — мол, нередко перерывы совсем мизерные или их просто невозможно использовать.

Кроме этого в петиции еще много пунктов: жалобы на уменьшение зарплат, жалобы, что видеорегистраторы в кабинах используются, чтобы после нашлась причина лишить водителя премии, жалобы на безопасность труда…

На сегодня под петицией более 1300 подписей. Подписанты требуют, чтобы в «Минсктрансе» провели детальную проверку.

«Мы не отказываемся от работы, мы хотим работать на технически исправном подвижном составе, хотим нормальных, здоровых и безопасных условий труда в соответствии с законодательством, которые одновременно должны гарантировать и безопасность других граждан государства, пассажиров, которых гораздо больше, чем всех нас вместе взятых!» — говорится в обращении.

Но на подписантов петиции началось давление. По телеграмм-каналам распространяется бумага из минского автопарка №4. Водителям, которые подписали петицию, предлагают отозвать свою подпись и письменно сообщить об этом начальству.

Даже предлагают варианты, почему подпись работника появилась под петицией: нажал из солидарности; с неосторожности; подпись поставил за работника кто-то из семьи.

Позиция автобусного парка пока неизвестна. «Наша Нива» обратилась в администрацию парка, но там сообщили, что у начальства уже закончился рабочий день.