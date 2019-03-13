В Кревском замке рухнула часть консервационной кладки 4 13.03.2019, 20:30

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Фрагмент стены консервировали в самом конце 2018 года, когда уже были первые морозы.

Вопросы типа «что случилось в Кревском замке?» начали появляться в социальных сетях вчера, пишет rh.by.

На своей странице в «Фейсбуке» ситуацию пояснил сотрудник НАН Беларуси, постоянный руководитель летних раскопок в Крево, Олег Дернович.

По его словам, в последние выходные обвалилась часть консервационной кладки Кревского замка у юго-западного угла. Эту часть стены обложили камнями в самом конце прошлого года.

О происшествии Олег сообщил научному руководителю проекта Владимиру Синявскому.

Архитектор признался, что теоретически допускал такой результат, так как этот кусок стены консервировали в самом конце 2018 года, когда уже были первые морозы.

Этот фрагмент новой кладки подморозило, и он не выдержал нынешних весенних перепадов.

- Что ж, эта история еще раз показывает, насколько важно выдерживать технологии, - говорит Олег.

Сейчас Белреставрация разрабатывает меры, чтобы ликвидировать обрушение.