В Кревском замке рухнула часть консервационной кладки

В Кревском замке рухнула часть консервационной кладки4
- 13.03.2019, 20:30
- 1,440
Фрагмент стены консервировали в самом конце 2018 года, когда уже были первые морозы.
Вопросы типа «что случилось в Кревском замке?» начали появляться в социальных сетях вчера, пишет rh.by.
На своей странице в «Фейсбуке» ситуацию пояснил сотрудник НАН Беларуси, постоянный руководитель летних раскопок в Крево, Олег Дернович.
По его словам, в последние выходные обвалилась часть консервационной кладки Кревского замка у юго-западного угла. Эту часть стены обложили камнями в самом конце прошлого года.
О происшествии Олег сообщил научному руководителю проекта Владимиру Синявскому.
Архитектор признался, что теоретически допускал такой результат, так как этот кусок стены консервировали в самом конце 2018 года, когда уже были первые морозы.
Этот фрагмент новой кладки подморозило, и он не выдержал нынешних весенних перепадов.
- Что ж, эта история еще раз показывает, насколько важно выдерживать технологии, - говорит Олег.
Сейчас Белреставрация разрабатывает меры, чтобы ликвидировать обрушение.