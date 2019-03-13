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Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок года по версии ESPN

  • 13.03.2019, 20:56
Виктория Азаренко

Рейтинг составлялся на основании трех показателей.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок 2019 года по версии ESPN, передает pressball.by.

Экс-первая ракетка мира в топе заняла 15-е место. Рейтинг составлялся на основании трех показателей: статистики запросов в Google, доходе и числе подписчиков спортсменок в социальных сетях.

Первое место в рейтинге занимает американская теннисистка Серена Уильямс, второе — россиянка Мария Шарапова, тройку замыкает Саня Мирза из Индии.


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