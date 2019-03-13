Количество миллионеров в США превышает население Беларуси 6 13.03.2019, 21:02

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Фото: tut.by

Число миллионеров в США повышается уже десять лет подряд.

Количество богатых людей в США превышает население таких стран, как Беларусь, Швеция или Португалия. Об свидетельствуют результаты исследования чикагской консалтинговой компании Spectrem Group, сообщает interfax.com.

При этом число миллионеров в США повышается уже десять лет подряд.

В США проживают 11,8 млн человек, чистая стоимость активов которых составляет не менее $1 млн. В том числе количество людей с состоянием в $1-5 млн в 2018 году увеличилось на 2,5% - до 10,23 млн. Население Португалии, к примеру, составляет 10,2 миллиона человек, Швеции – 1,17 млн человек, Беларуси - 9,5 миллиона, население США – 327,63 млн.

Число ультра-богатых людей, активы которых оцениваются в $5-25 млн, выросло на 3,5% и достигло 1,39 млн. Американцев с состоянием свыше $25 млн за прошлый год стало больше на 0,6% - 173 тыс.

"В 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране", - отметил президент Spectrem Джордж Уолпер. Несмотря на это, общее количество домохозяйств, состояние которых относится к верхним категориям оценки, почти удвоилось со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.