Анджей Дуда: Польше нужно отказаться от вооружения коммунистической эпохи 13.03.2019, 21:14

Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Президент Польши оценил состояние польской армии.

Президент Польши Анджей Дуда присвоил пяти военнослужащим генеральское и адмиральское звания. Церемония состоялась в связи с празднованием 20-летия вступления Польши в НАТО в Президентском дворце в Варшаве. В торжестве приняли участие военнослужащие, спикеры Сейма и Сената, глава Министерства национальной обороны, другие официальные лица, передает «Радио Польша».

Звание бригадного генерала получили уполномоченный по созданию сил кибернетической обороны Польши полковник Кароль Моленда, начальник инспекции Министерства национальной обороны по безопасности полетов полковник пилот Роберт Церняк, командир 3-й ракетной бригады противовоздушной обороны полковник Анджей Домбровский и командир 15-й механизированной бригады полковник Норберт Ивановский.

Командир 3-й корабельной флотилии Польши командор Мирослав Юрковлянец получил звание контр-адмирала.

Анджей Дуда поставил перед вновь назначенными генералами одну из задач: «Нужно как можно скорее отказаться от техники, унаследованной от коммунистической эпохи. Мы уже давно должны соответствовать стандартам вооружения Североатлантического альянса. Я в первую очередь имею в виду инфраструктуру. Это обязательное условие. Мы должны к этому стремиться, чтобы говорить о том, что польская армия действительно является современной. У нас пока еще остается много постсоветского оборудования, которое должно быть списано. Это наша главная задача».

Это заявление президента Польши прозвучало в контексте в том числе произошедшего неделю назад в Мазовецком воеводстве крушения самолета МиГ-29 российского производства, базировавшегося на 32-й тактической авиабазе ВВС Польши в Миньске-Мазовецком.