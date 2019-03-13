Универсиада по-русски: чужие тут не ходят Игорь Яковенко

13.03.2019, 21:28

Игорь Яковенко

Это не очень похоже на спортивные состязания.

Итоги зимней Универсиады в Красноярске: 112 медалей, в том числе 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые. Второе место – у корейцев с 14 медалями (6-4-4), третье – у японцев, у которых 13 медалей (5-4-1). О причинах триумфа чуть ниже. Сначала о цифрах. Разрыв между россиянами и занявшими второе место корейцами – в 8 (восемь) раз. У россиян медалей в 4,1 раз больше, чем у корейцев и японцев, идущих соответственно вторыми и третьими.

Это не очень похоже на спортивные состязания. Больше похоже на спецмероприятие. Например, такое, которое было устроено год назад, 18.03.2018. То спецмероприятие называлось "выборы президента Российской Федерации". Итоговые цифры известны, поэтому приведу лишь пропорции. Путин "набрал" голосов в 6,5 раз больше, чем "второй призер" Грудинин, и в 4,4 раза больше, чем Грудинин и Ж. вместе взятые, занявшие соответственно второе и третье места. Международные спортивные соревнования, организованные в России или проходящие с участием России имеют такое же отношение к спорту, как российские "выборы" - к демократии, а Басманный суд – к правосудию.

Приемы, с помощью которых достигнут фантастический результат Путина хорошо известны. Те приемы, благодаря которым российские спортсмены достигают такого же отрыва от соперников на Универсиаде, как и Путин на "выборах" тоже очевидны. Во-первых, от России выступают по большей части профессионалы. Чемпиона мира по сноуборду Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Просвирнова, масса серебряных и бронзовых призеров чемпионатов мира и Европы. Хоккейная команда составлена из профи, играющих в Континентальной хоккейной лиги, а Богдан Якимов вообще в НХЛ за "Эдмонтон" играл. Конечно, каждый из них может предъявить студенческий билет, но они такие же студенты, как Боширов и Петров туристы.

Большинство иностранных участников – реальные студенты, в свободное от учебы время занимающиеся спортом. А в некоторых случаях российским профи противостояли обычные физкультурники. Отсюда и невероятный разрыв не только в медальном зачете, но и в отдельных соревнованиях, когда, например, в лыжной акробатике россиянин Буров набирает 119,91 баллов, а второй призер китаец Ли Чжонлинь отстает от него на 32,14 пунктов.

Другой прием – включение в Универсиаду чисто российских видов спорта, таких как хоккей с мячом или лыжное ориентирование. Можно назвать десятки национальных видов спорта: от афганского бузкаши – конных гонок с тушей козы - до британского соревнования по "очаровыванию червей" с помощью которых та или иная страна может пополнить свою копилку медалей.

Для путинской России спорт – это война. И не просто война, а та самая, Великая отечественная, та, в которой "нужна одна Победа", ради которой "мы за ценой не постоим". Поэтому для победы на Олимпиаде сотрудники ФСБ тырят баночки с мочой, а на Универсиаде против заезжих физкультурников выставляют российских титулованных профи. У путинского режима нет успехов в экономике и уровне жизни граждан. А картинка успехов для телевизора нужна. В том числе и в качестве фона для президента. Поэтому Путин так раздраженно ответил на критику по поводу организации Универсиады: предложил критикующим заняться спортом или попробовать "Виагру". Владимир Владимирович знает, что говорит. Поскольку организация дутых успехов в спорте – это по сути та же "Виагра" для путинского режима, то есть демонстрация потенции, достигнутой искусственными средствами. Правда, по мнению врачей передозировка "Виагры" создает проблемы со здоровьем…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru