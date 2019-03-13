Видеофакт: В центре Минска заметили необычного зверька 2 13.03.2019, 21:37

Ученые рассказали, кто это был.

В среду, 13 марта, в центре Минска бегал необычный зверек. Его сняли на видео сразу несколько человек. Tut.by спросил в НПЦ по биоресурсам, кто это был.

Видео с необычным зверьком опубликовала в сторис Instagram «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич.

— Что это за создание, скажите мне, пожалуйста? В центре города, возле Купаловского театра? — удивляется на ВИДЕО Мария Василевич.

— Это ондатра, — объяснил научный сотрудник НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Павел Велигуров. — Их обычно замечают возле Свислочи. Как ондатра оказалась возле Купаловского театра? Скорее всего, зверь убежал из-за стресса от речки и сейчас дорогу обратно не может найти. Уже не первый случай в этом году.