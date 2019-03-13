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В Алжире перенесли выборы президента после массовых протестов

  • 13.03.2019, 21:40
Фото: KERA news

Протесты в Алжире принесли результат.

В Алжире президентские выборы, которые должны были состоятся 18 апреля 2019 года, перенесли в ответ на массовые протесты. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает rbc.ua со ссылкой на TSA.

Как сообщается, президент Абдельазиз Бутефлика перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа.

"Присутствие оппозиции в будущем правительстве желательно. Если сами представители оппозиции и общественности хотят быть в правительстве, то милости просим. Оппозиция радостно приглашается войти в правительство, нам нечего скрывать", - отметил Ламамра.

По его словам, речь идет о планах "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".

Ранее Charter97.org писал, что после массовых протестов в Алжире Абдель Азиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок.


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