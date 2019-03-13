Крик души белорусской пенсионерки: Должна же быть справедливость! 8 13.03.2019, 21:50

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Иллюстрационное фото

Жительница Могилевской области рассказала, как на самом деле выживают люди в регионах.

Читательница «Салiдарнасцi» Анна Ивановна написала в редакцию письмо, в котором предлагает правительству, как удержать молодежь в райцентрах и сельской местности.

«Чем специалист в райцентре хуже своего коллеги в крупном городе?»

Дочь Анны Ивановны работает в учреждении культуры маленького города. Она специалист с высшим образованием, имеет 10 лет стажа. Ее зарплата всего 330 рублей. Примерно такая, как зарплата уборщиц и дворников. Меньше, чем пенсия ее матери.

Анна Ивановна обращает внимание на то, что в сфере культуры самая низкая зарплата среди бюджетников.

— Стоит ли учиться в высших учебных заведениях, ездить на курсы повышения квалификации, чтобы потом быть на одном уровне с уборщицами? — задается вопросом читательница.

Она отмечает, что врачам и учителям зарплаты повышали, а работников сферы культуры снова обошли стороной.

— Обидно и досадно! Складывается впечатление, что культуру у нас финансируют по остаточному признаку.

Понятно, что экономика у нас в стране не в лучшем положении, — рассуждает Анна Ивановна. — Лишних денег в бюджете нет. Но должна же быть социальная справедливость! Нужно разумно, по-хозяйски распределять деньги.

Читательница пишет, что зарплата бюджетного работника зависит от оклада, премиальных, доплаты за стаж и контрактных выплат.

— Сумма контрактных выплат может быть 1-5 %, а может быть и 40-50%. Это зависит не столько от профессионализма работника, а сколько от возможностей местных бюджетов. Вот и выходит, что зарплата библиотекаря, музейного сотрудника или культработника в больших городах выше, чем в райцентрах, хотя бы потому, что там есть возможность платить более высокие контрактные выплаты. Но чем специалист в районном центре хуже своего коллеги в крупном городе? Людям ведь везде нужно питаться, одеваться, содержать семьи.

«Половина жильцов в подъезде — пенсионеры»

Не совсем верно, что жизнь в райцентрах дешевле, чем в крупных городах, считает Анна Ивановна.

— В малых городах нет такого количества торговых центров, магазинов, рынков как в больших городах, где проводят акции, устраивают скидки на товары. В целом цены на продукты и товары примерно одинаковы, при заметной разнице в зарплатах, и выбора меньше.

Пообедать в столовой, даже скромно, — это 3-4 рубля. Поэтому ни дочь, ни зять в столовую на обед не ходят, берут ссобойку, чтобы сэкономить. Питаются сухомяткой. Боюсь, чтобы гастрит не заработали, как я в своё время.

Неудивительно, что молодежь из малых городов и сельской местности уезжает в областные центры и столицу. Бегут от нищеты и безнадеги. И родители их не держат, а наоборот, поддерживают. Они хотят, чтобы их дети «выбились в люди».

Семьи не спешат создавать, так как нет уверенности в завтрашнем дне. У моей знакомой дочка после обучения в Минске там и осталась работать, живёт на съёмной квартире вместе с подругами. Назад возвращаться не хочет. Не видит перспектив!

Среди соседей по подъезду я также наблюдаю подобную картину. Кто уехал учиться в Минск, кто в Могилёв. Назад возвратились единицы. Половина жильцов в подъезде — пенсионеры.

«Оказывается, средняя зарплата в стране почти тысяча рублей, жилье строится ударными темпами... »

Анна Ивановна регулярно смотрит белорусское телевидение, слушает выступления министров и депутатов.

— Как складно они говорят! Просто заслушаешься! Оказывается, средняя зарплата в стране почти тысяча рублей, жилье строится ударными темпами, проводятся фестивали, спортивные соревнования... По Минску судят о всей стране.

Пусть бы почаще приезжали в провинцию и встречались с жителями малых городов и посёлков, и желательно не в кабинетах, а в людных местах — на рынках, возле вокзалов. Много интересного узнали бы о реальном положении дел на местах.

Анна Ивановна предлагает подтягивать уровень жизни и зарплат в сельских районах, чтобы удержать молодежь.

— Подтягивать зарплату специалистов в учреждениях культуры и соцзащиты до средней среди бюджетников. Может быть, для специалистов установить минимальный размер зарплаты, ниже которого ни в одном учреждении платить не должны.

Например, минимальный размер оплаты труда для специалистов установить на 30- 40% выше, чем минимальный размер оплаты труда для работников, который в этом году составляет 330 рублей. Должна же быть разница между специалистами и низкоквалифицированными рабочими. Хочется, чтобы в правительстве меня услышали.