На месте обнаружения останков узников Брестского гетто сделают зеленую зону 3 13.03.2019, 22:07

На месте массового захоронения найдены останки 990 человек.

На месте массового захоронения времен Великой Отечественной войны в Бресте найдены останки 990 человек. Об этом сообщил мэр Бреста Александр Рогачук, передает БелТА.

Массовое захоронение было обнаружено 17 января на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова, где началось строительство жилого квартала.

«Были опасения, что в ходе этой работы будут найдены останки. И инвестор это знал. Учитывая нахождение гетто в этом районе, предполагалось, что будет идти речь о десятках человек. На данный момент уже извлечены останки 990 человек. Этой цифры не ожидал никто — ни общественники, ни ученые. Для нас это шок. Раскопки продолжаются, их ведет специализированный батальон Министерства обороны», — сказал Александр Рогачук.

Между тем котлован под пятно застройки практически готов. При этом по проекту фундаменты будущего здания находятся в нескольких метрах от захоронения.

«До тех пор, пока не будут извлечены последние останки, ни о каком строительстве в этом квартале не может быть и речи. Та работа, которая сейчас ведется вдоль первой линии не имеет никакого отношения к захоронению. Мы держим вопрос на контроле, готовы к любым предложениям по увековечению памяти невинных жертв фашизма», — отметил «мэр».

Сейчас прорабатываются различные варианты увековечения памяти жертв гетто.

«На месте захоронения не будет ничего, кроме зеленых газонов. Даже парковочных мест, детских площадок там не будем размещать. А то, что историю гетто и память о его жертвах надо увековечить, — мы уже сейчас об этом задумываемся. Возможно, будет идти речь о новых композициях взамен старых, каких-то ритуальных камнях, информационных досках», — дополнил «мэр».

Захоронение останков жертв войны будет проведено с соблюдением религиозных канонов и традиций на одном из кладбищ областного центра.