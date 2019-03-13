SEHA-лига: БГК в гостях победил хорватский «Нексе»
- 13.03.2019, 22:36
Брестчане победили команду из Хорватии со счетом 29:26.
БГК имени Мешкова одержал победу над "Нексе" в выездном матче заключительного тура СЕХА-лиги — 29:26. Брестчане вышли на второе место в таблице, передает pressball.by.
Напомним, "Мешковцы" досрочно обеспечили себе участие в домашнем "Финале четырех".
НЕКСЕ (Нашице, Хорватия) — БГК им. МЕШКОВА (Брест) — 26:29 (17:17)
Нексе: Лелич, Цар; Лебан, Этер, Зрнич (3), Мрденович, Бувинич (3),Греганич (2), Вида (1), Лончар (4), Чуич (2), Лаврич, Томич (3), Квастек (2), Яганяц (5), Вазаб (1).
БГК им. Мешкова: Мацкевич, Корсак; Будейко (3), Ященко (5), Бочко (2), Юринок (2), Пилюк, Мочалов, Дорофеев, Сельвесюк (5/2), Джукич (9/4), Куран (3).