В Украине прошел испытания бронеавтомобиль «Казак-2»
- 13.03.2019, 23:05
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Бронеавтомобиль должен в ближайшее время поступить на вооружение украинских Десантно-штурмовых войск.
В Украине завершились испытания бронированного автомобиля “Казак-2”, сообщается 12 марта на странице командования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины в Facebook.
Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что “Казак-2" зарекомендовал себя “как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью“.
По его словам, бронеавтомобиль должен в ближайшее время поступить на вооружение ДШВ.