В Украине прошел испытания бронеавтомобиль «Казак-2» 13.03.2019, 23:05

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Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Бронеавтомобиль должен в ближайшее время поступить на вооружение украинских Десантно-штурмовых войск.

В Украине завершились испытания бронированного автомобиля “Казак-2”, сообщается 12 марта на странице командования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины в Facebook.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что “Казак-2" зарекомендовал себя “как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью“.

По его словам, бронеавтомобиль должен в ближайшее время поступить на вооружение ДШВ.