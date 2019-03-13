В Венесуэле до сих пор нет электричества 13.03.2019, 23:33

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Люди штурмом берут магазины.

Несколько месяцев в Венесуэле продолжается политический кризис. Диктатору Николасу Мадуро противостоит оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, который еще 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

7 марта из-за аварии на ГЭС почти вся страна осталась без электричества. Сейчас в Венесуэле не хватает еды и воды, отчаявшиеся люди штурмом берут магазины, а в обесточенных больницах гибнут дети.