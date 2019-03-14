Соболенко вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе 14.03.2019, 8:15

Арина Соболенко

Белоруска вместе с бельгийкой взяли верх над дуэтом из США.

Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов, сообщает tut.by.

В четвертьфинальном матче Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах взяли верх над дуэтом из США Кейтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 55 минут.

Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8, а затем в 1/8 финала победили интернациональный дуэт Ракель Атаво (США) / Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9.

В полуфинале соперницами Соболенко и Мертенс станут Габриэла Дабровски из Канады и китаянка Сюй Ифань, эта пара имеет на турнире 5-й номер посева.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.