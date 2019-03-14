Житель Речицы наездил 200 километров, чтобы спасти жену 2 14.03.2019, 8:49

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Архивное фото belta.by

Женщине не хотели оказывать срочную медицинскую помощь.

Владимир Новиков из-за некомпетентности речицких докторов мог потерять жену. Только оперативность мужчины спасла ей жизнь, сообщает «Белсат».

Ужасная история случилась 9 марта почти в полночь. Жена Владимира Анастасия ела рыбу, и кость застряла в горле. Первоначально ситуацию описали в паблике Речица LIVE.

Владимир отвез ее в приемный покой поликлиники на Трифонова. По словам мужчины, в итоге там заявили, что нужно ехать в больницу на улице Сыдько.

Там медсестра осмотрела Анастасию, но кость, которая опустилась еще ниже, не увидела.

Перед Владимиром был выбор: остаться или ехать в Гомель.

На момент, когда они выезжали из Речицы, у Анастасии начало болеть ухо, состояние ухудшилось. В кардиологическом центре обнаружилось, что нужный врач в воскресенье не работает. Там им подсказали больницу на улице братьев Лизюковых.

«В этой больнице нас приняли и оказали первую помощь. Кость врач не вынимал, но выписал препараты, которые помогут ее рассосать».

В Речицу семья вернулась около пяти часов утра.

Мужчина решил, что не будет подавать жалобу на действия медиков приемного покоя Речицкой центральной районной больницы.

Заведующий приемным отделением Андрей Короткевич в комментарии «Белсату» был лаконичен. Он сказал, что не знает о ситуации, и положил трубку.