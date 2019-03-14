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Полиция Украины признала законность прослушки СБУ возле офиса Зеленского

  • 14.03.2019, 9:20

Обнародованы результаты проверки инцидента на улице Белорусской в Киеве.

Национальная полиция Украины обнародовала результаты проверки по факту обнаружения средств для прослушивания возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщает nv.ua.

Как сообщили в полиции, оперативно-технические мероприятия, которые проводит Служба безопасности Украины с использованием специальных технических средств, не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением.

Следователи установили, что действия СБУ санкционированы Киевским апелляционным судом. "Указанные действия совершаются законно на основании определения суда в отношении лица, не имеющего отношения к избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта в полицию поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, где расположен офис кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Служба безопасности Украины заявила, что не прослушивала Владимира Зеленского и обвинила МВД в срыве спецоперации.


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