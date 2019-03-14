Леонид Заико: Кто скажет Лукашенко – зачем ты взялся за этот проект, это безумие? 38 14.03.2019, 10:29

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Экономист – о белорусско-туркменских калийных «разборках».

Туркменистан предъявил претензии белорусской стороне по поводу ненадлежащего исполнения контракта по строительству Гарлыкского калийного комплекса и готов устроить разборки в суде в Швеции.

В «Белгорхимпроме» заявили, что не выполнили часть обязательств по причине того, что «Туркменхимия» не заплатила за выполненные работы более 150 миллионов долларов. Эта сумма затребована к оплате в ответе в Стокгольмский арбитраж.

– Когда наши решили туда идти, я прямо говорил и писал – это ошибка, – отметил экономист Леонид Заико в комментарии «Салідарнасці».

И обосновал свое мнение двумя причинами. Первая касается финансовых вопросов:

– Прежде всего, нужно было разузнать, как Туркменистан оплачивает другим работы и услуги. Коллеги, работающие в белорусских университетах, рассказывали, что деньги за обучение туркменских студентов нужно выбивать с той стороны чуть ли не отбойными молотками. Они в ужасе: бывает, им просто ничего не платят. При расчетах с западными партнерами туркменская сторона ведет себя по-другому. Но это можно объяснить типичным подобострастием в восточных странах перед Западом.

Экономист добавил: «Не надо было связываться с ними: если не могут заплатить две тысячи долларов за студента, то разве теперь заплатят 150 миллионов? Тем более еще ничего не добыто и не продано».

Вторая причина, по которой белорусской стороне не стоило сотрудничать с Туркменистаном, касается самого проекта Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

По информации руководителя аналитического центра «Стратегия», западные компании отказались браться за его строительство на предложенных им условиях.

– Туркмены обращались к крупным западным компаниям, занимающимися горными разработками, но те от проекта отказались из-за того, что нужно вкладывать большие деньги в создание системы защиты от проникновения грунтовых вод и прочее. Это очень тяжелый и очень затратный проект. За такие деньги, за которые наши обещали все сделать,… назову это стихийным подходом, – отметил Леонид Заико.

По мнению собеседника «Салiдарнасцi», изначально можно было предположить, что стоимость проекта увеличится.

– Но у нас как делается? Лукашенко договорился, премьер-министр улыбнулся и выпил стакан кумыса, и только потом приехали специалисты и поняли, что им предстоит сделать. Из-за этого все проблемы, – считает экономист. – Зря взялись за этот рискованный проект. Это было безумием.

Информацию о том, что «Туркменхимия» намерена добиться выполнения контракта через суд в Швеции, Леонид Заико прокомментировал с иронией:

– Пускай обращаются в Стокгольм, а мы обратимся в самый справедливый суд в мире – Басманный в Москве. Мои российские коллеги говорят: есть обычное правосудие, а есть еще басманное.

Почему президенты Беларуси и Туркменистана – два авторитарных лидера, по инициативе которых был заключен контракт – теперь не могут договориться и разрешить спор?

– На Востоке все просто – «дэньги давай». У них другая психология, другой тип экономического поведения, – считает эксперт. – Самое печальное, никто теперь не скажет: Александр Григорьевич, зачем ты взялся за этот проект, когда другие отказались? Ведь что теперь? Как будут компенсировать потери – деньгами налогоплательщиков?