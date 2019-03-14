Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу сделана операция 1 14.03.2019, 10:42

1,170

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Операция прошла без осложнений.

Глава Католической Церкви Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич утром 13 марта перенес операцию на позвоночнике, она прошла без осложнений, пишет католический портал catholic.by в своем Фейсбуке.

«Иерарх вернулся к сознанию после наркоза, но пока испытывает сильную боль. Он искренне благодарит всех за молитву и просит верующих продолжать молитвенную поддержку», - сообщается в заявлении.