Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу сделана операция

Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу сделана операция1
- 14.03.2019, 10:42
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Операция прошла без осложнений.
Глава Католической Церкви Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич утром 13 марта перенес операцию на позвоночнике, она прошла без осложнений, пишет католический портал catholic.by в своем Фейсбуке.
«Иерарх вернулся к сознанию после наркоза, но пока испытывает сильную боль. Он искренне благодарит всех за молитву и просит верующих продолжать молитвенную поддержку», - сообщается в заявлении.