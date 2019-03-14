Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный предложил заменить Конституцию страны 6 14.03.2019, 10:48

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Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

Экс-посол в Беларуси видит Украину парламентским государством.

Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный представил проект Конституционного акта, разработанный группой специалистов во главе с Владимиром Шаповалом, сообщил официальный сайт политика.

Безсмертный отметил, что Основной закон Украины многократно переписывался под каждого президента, а последние изменения с нарушением закона были внесены 22 февраля 2014 года. По мнению кандидата в президенты, после этого власть так и не вернулась в легитимное поле.

"Основной закон должен быть принят легитимным способом. А до этого момента нужен переходный документ. Некий мостик между неконституционным настоящим и упорядоченным будущим. Я предлагаю Конституционный акт. Это своеобразная дорожная карта. Документ выписывает правила организации государства в переходный период и позволяет разработать и внедрить в жизнь новую Конституцию", – заявил Безсмертный.

Разработчики документа считают, что Верховная Рада должна принять временный документ конституционным большинством, после чего парламент и президент совместно образуют конституционную комиссию по подготовке проекта новой Конституции. По их мнению, разработка и обсуждение документа займут около полутора лет. Затем за документ проголосует Верховная Рада или его примут на назначенном президентом всеукраинском референдуме.

"На время переходного периода именно президент должен взять на себя всю ответственность за переоснование государства и привести страну к новой модели. Я вижу Украину парламентским государством. В новой Конституции ключевой частью должны быть права человека. Что касается органов власти и так далее, это должно быть отмечено, однако подробно прописано в законах", – рассказал Беcсмертный.

Конституция Украины была принята в 1996 году, в нее семь раз вносили изменения. Последние – в феврале 2019 года, когда в Основном законе закрепили стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.

22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление №750-VII "О тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 8 декабря 2004 года №2222-IV, от 1 февраля 2011 года №2952-VI, от 19 сентября 2013 года № 586-VII", но оно потеряло силу в марте 2014 года в связи со вступлением в силу закона Украины №742-VII "О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины" от 21 февраля 2014 года. Этот закон возвращал Конституцию в редакции 2004 года, которая усиливала полномочия парламента и ослабляла роль главы государства.