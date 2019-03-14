Белорусы в январе – феврале продолжили продавать валюту 4 14.03.2019, 11:15

Когда все-таки «сломается» многомесячный тренд на продажу валюты?

Уже два с лишним года жители нашей страны продают больше наличной валюты, чем приобретают. Думать, что у них какие-то волшебные неисчерпаемые валютные запасы, не приходится. Скорее всего, банковская статистика фиксирует какие-то другие механизмы, например, продажу валюты, заработанной за пределами Беларуси, пишет «Экономическая газета».

В любом случае за первых два месяца года разница между продажей и покупкой наличной валюты населением составила весьма значительную сумму – около 200 млн USD (здесь и далее – в эквиваленте), что в два раза превышает среднемесячную реализацию валюты в прошлом году, когда по его итогам была осуществлена «чистая» продажа около 1,1 млрд USD, или чуть более 90 млн USD в месяц.

Если же добавить сюда реализацию населением безналичной валюты, то результат за два месяца уменьшится практически в три раза, но итог все равно будет в пользу продажи, правда, всего на 60 млн USD.

Отметим, что указанная тенденция вполне могла прерваться в январе, когда сальдо в пользу продажи валюты составило менее 6 млн USD, но все-таки этого не произошло. Очевидно, что на итоги первого месяца т.г. оказали свое влияние выплаты годовых премий и «тринадцатых» зарплат, часть которых начислялась в конце 2018 г., а выплачивалась уже после новогодних праздников.

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие белорусское резидентство, население не поддержали: и в январе, и по итогам первых двух месяцев они выступили в роли покупателей иностранной валюты (как в наличной, так и в безналичной формах), купив ее на сумму около 67 млн USD и 116 млн USD, соответственно.

Избавлялись от валюты и нерезиденты, которые осуществили ее «чистую» продажу и в январе (около 30 млн USD), и по итогам января–февраля (118 млн USD).

Посмотрим, как будут развиваться события на внутреннем валютном рынке Беларуси в ближайшее время, и когда все-таки «сломается» многомесячный тренд на продажу валюты.