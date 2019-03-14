Кара-Мурза: Конгресс США готов положить конец безнаказанности в деле Немцова 14.03.2019, 11:23

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Владимир Кара-Мурза-младший

Резолюция конгрессменов содержит четкие статьи о том, что будет сделано.

Резолюция Палаты представителей США об ответственности и правосудии в деле об убийстве Бориса Немцова призвана положить конец "безнаказанности, которая вот уже более четырех лет существует в отношении людей, организовавших самое громкое политическое убийство в современной России", заявил в среду, 13 марта, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший в интервью DW.

По его словам, резолюция содержит "очень четкие и конкретные регулятивные статьи о том, что должно быть сделано". Во-первых, США поддержит надзорную процедуру, запущенную в конце февраля в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, когда был назначен спецдокладчик по делу о расследовании убийства Бориса Немцова.

Во-вторых, администрация США должна подготовить и представить Конгрессу свой отдельный доклад, посвященный всем обстоятельствам убийства Немцова, включая имена людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. Исполнители, организаторы и заказчики убийства должны быть включены в список персональных санкций США.

В-третьих, министерство финансов США должно провести расследование в отношении активов и финансовых интересов Рамзана Кадырова за пределами РФ, в том числе в Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Власти РФ занимаются укрывательством"

"Нынешняя российская власть на самом высшем уровне занимается укрывательством людей, которые принимали участие в этом убийстве", - подчеркнул Кара-Мурза. Поэтому необходимо задействовать международные механизмы и инструменты, чтобы "не позволить этим людям уйти от ответственности".

Ранее, 12 марта, Палата представителей Конгресса США приняла сразу четыре документа, касающиеся России - законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом, законопроект "О минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей" (KREMLIN Act), законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина" и резолюцию по делу об убийстве Немцова. Теперь они должны быть одобрены Сенатом.