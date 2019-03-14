Видеохит: Койот взобрался на дерево и ест яблоки 1 14.03.2019, 11:45

1,073

Животное пришло во двор, чтобы полакомиться зимними плодами.

В канадском Торонто на видео попал койот, который с удовольствием поедал яблоки.

Койоты — американские дикие собаки, которые заметно уступают по размерам волкам, но гораздо лучше них приспособились к жизни рядом с людьми. Сейчас они спокойно живут в многочисленных заповедниках, пишет travelask.ru.

Койот, запечатленный в этом видео, пришел во двор к местным жителям, чтобы полакомиться поздними мелкими яблочками. Сначала зверь смешно подпрыгивает, чтобы схватить их, а затем забирается на куст в надежде добраться до лакомств.