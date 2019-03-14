Бунт полешуков: Нашу землю забрали в «республику александрия» 14.03.2019, 12:20

1,170

Как в Житковичском районе борются за озеро Червоное.

В Житковичском районе на Гомельщине несколько месяцев проходят протесты против намерений власти передать третье по величине озеро Беларуси - Червоное, национальному парку "Припятский", пишет "Гомельская весна".

Озеро Червоное - самый крупный естественный водоем Гомельской области и третий по величине в Беларуси после Нарочи и Освейского.

Сегодня у национального парка "Припятский" уже имеются в аренде треть озера и прилегающий с северо-запада лесной массив. Еще две трети - у Житковичского лесхоза и акционерного общества "Житковичихимсервис". Но в начале года "Припятский" решил подмять под себя все озеро и прилегающую территорию в радиусе трех километров.

Жители Житковичей, а также деревень Дуброва, Пуховичи, Червоное, которые находятся рядом с озером, уверены, что, когда над озером начнет властвовать "Припятский", они потеряют свою родину.

И примеры того, как национальный парк лишал людей возможности попасть в леса, где они издревле собирали грибы и ягоды, охотились и отдыхали - совсем рядом.

Около деревни Полянка есть лес, который отдали нацпарку и попросту оградили забором, запретили посещать.

Уже несколько раз на побережье озера происходили стихийные протестные собрания жителей окрестных деревень, на которые приезжали и люди из Житковичей и прилегающего к озеру Любанского района Минской области.

В деревне Дуброва проводилось общее собрание жителей, куда приглашали и руководство Национального парка. Но генеральный директор - Степан Бамбиза от контактов с людьми всячески уклоняется.

Люди убеждены, что Национальный парк не будет заниматься охраной природы на озере. Они видят, что делается в лесах бывшего Припятского заповедника, на базе которого в 1996-м создали национальный парк.

Экологи неоднократно обращали внимание на уничтожение уникального массива пойменных дубрав на правом берегу Припяти. На должностных лиц нацпарка заводили несколько уголовных дел за незаконные вырубки и охоту. Жители окрестностей Червоного считают, что нацпарк стремится прикрыть свою бесхозяйственность расширением территории, с которой еще можно что-то высосать.

Жители Житковичского района не понимают, зачем разжигать конфликт там, где его нет. Сегодня национальный парк "Припятский" владеет лесами, рекой Припять, большим количеством лугов, болот, озер и малых рек на территории четырех районов Гомельщины - Петриковского, Житковичского, Лельчицкого и Калинковичского, общей площадью почти в 190 тысяч гектаров. И особенно эффективным хозяйствованием там не отмечается.

Не видно хорошего хозяина и на той части Червоного, которая сейчас в аренде "Припятского". Или же передача всего озера семейному клану братьев Бамбиза улучшит экономические показатели нацпарка?

Люди не могут понять, почему это делается за счет пренебрежения интересами не только жителей, но и предприятий Житковичского района, который находится в числе депрессивных. Жители написали коллективное обращение в администрацию Лукашенко, которая должна принять окончательно решение о передаче озера. Но ответ получили от Управления делами, которому подчинены национальные парки. В ответе обещают учесть интересы местного населения. Вот только обещаниям таким это население уже не верит:

"У республики Беларусь отнимается земля и передается в «республику александрию». Весь наш район разделен на три части: одну забрала управделами Лукашенко, вторую - Туровщина и премьер-министр, а от третей остался кусок району. Деньги уходят неизвестно куда".

"Просьба к нацпарку: верните территории району! И дайте возможность району распоряжаться землями так, как район считает нужным. Потому что нацпарк хочет забрать эти угодья для своего развития, а району развиваться не надо".

Местные считают передачу земли и озера национальному парку рейдерским захватом, мол им воспользуются важные персоны. Стоимость лицензии на охоту в "Припятский" во много раз превышает заработки крестьян. Поэтому до сих пор туда приезжали отчасти состоятельные иностранцы. Смогут люди свободно ходить на озеро, когда оно станет территорией национального парка, в учреждении нам ответили.