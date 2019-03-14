В Польше построят больше квартир для малообеспеченных жителей 14.03.2019, 12:26

Программа правительства действует уже несколько лет и показывает хорошие результаты.

В Польше, по данным различных источников, не хватает от 500 тысяч до 3 миллионов квартир, передает «Радио Польша».

На тысячу поляков приходится 363 квартиры, в то время как в среднем в Европейском союзе на тысячу жителей приходится 435 квартир. Кроме того, около 10% поляков проживают в переполненных квартирах, в которых не хватает освещения, нет ванной комнаты или протекает крыша.

Чтобы удовлетворить потребности самых бедных граждан на рынке в скором времени должно появиться 6 700 жилых помещений. Жилье будет построено в рамках программы поддержки социального и коммунального строительства Банком национального хозяйства.

Программа действует уже несколько лет и показывает хорошие результаты.

О том, кто будет жить в этих помещениях, принимают решение органы местной власти. Основным критерием является уровень дохода, но жилье также может быть предоставлено многодетным семьям.