The Lancet: Старость в Беларуси наступает раньше пенсионного возраста 1 14.03.2019, 12:05

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Белорусы стареют на 5 лет быстрее, чем в средний житель планеты.

"Возраст старости" у белорусов наступает раньше пенсионного

Старческие болезни развиваются у наших граждан уже к 60 годам, тогда как среднемировой «возраст старения» - 65 лет. При этом мужчины у нас уже через год будут уходить на пенсию в 63 года.

Среднемировой "возраст старения" - 65 лет. Но белорусы, увы, стареют на 5 лет раньше! Об этом говорится в сравнительном исследовании скорости старения жителей 195 стран, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Авторы работы — пять ученых из США, Испании и Норвегии — проанализировали данные с 1990 по 2017 год и установили, что среднемировой «возраст старения» — 65 лет. Обычно к этому времени у человека накапливается несколько из 92 болезней, которые считаются старческими.

Среди них инсульт, мерцательная аритмия, ишемия, эндокардит, миокардит и еще восемь заболеваний сердечно-сосудистой системы, 35 видов онкологий, болезни Паркинсона и Альцгеймера, катаракта и глаукома, ухудшение слуха и прочее.

Согласно выводам исследования, в зависимости от страны проживания старение у людей может начинаться значительно раньше или позже установленных 65 лет.

Например, в Папуа-Новая Гвинея, которая заняла последнее, 195-е место в рейтинге старения жителей, «старость» приходит в 45 лет. В Афганистане (192 место) она начинается в 51 год, в Вануату (193) — в 52.

В Беларуси и Грузии старческие болезни начинают развиваться примерно в 60 лет, в России - в 59, в Украине - в 57.

В Армении «возраст старения» составил 64 года, в Эстонии — 66, на Кубе — почти 67, в Иране — 69, Мексике и Словении — 70, Финляндии — 72.

Позднее всех старческие болезни проявляются у жителей Швейцарии, Франции, Японии, Сингапура — в 76.

При этом авторы исследования отмечают, что за последние 27 лет в мире возрастные болезни меньше обременяют жизнь людей, также снизилась смертность от них.